Ladri alla scuola di musica: rubato anche il pianoforte

Ladri in azione in uno studio musicale di Bienate.

Ladri in azione a Bienate: sono riusciti a portare via anche un pianoforte

Il colpo è stato messo a segno ai danni di Nuove Frequenze Magnago, che ha sede in via Cristoforo Colombo, probabilmente da una banda ben preparata e indubbiamente attrezzata, visto quello che sono riusciti a portare via.

I responsabili della struttura si sono accorti del furto nella mattinata di sabato 7 gennaio 2023:

"Qualcuno ha forzato la porta sul retro, quella del bagno, del nostro studio e ha portato via l'attrezzatura, tra cui un pianoforte digitale molto pesante, cinque amplificatori, casse, microfono e computer - spiega Federica Caffaggi - La porta è all'interno di un muro di cinta e per portare via tutto hanno senz'altro dovuto servirsi di un furgone". Il fatto è avvenuto tra giovedì notte, quando il locale è stato frequentato per l'ultima volta, e sabato mattina, quando ci si è accorti dell'accaduto. "Probabilmente i ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato" specifica Federica.

Rubato anche un amplificatore del '63 usato nei concerti di Edoardo Vianello

Il pezzo più consistente era il pianoforte digitale a 88 tasti, dal peso di 30 chili. Ma c'era anche un oggetto dall'importante valore affettivo:

"L'unica cosa che mi consola è che, a parte un paio di cose, il grosso dell'attrezzatura era materiale da battaglia, le cose di un certo valore non le usiamo per far lezione - prosegue la titolare dello studio musicale - Il problema è che hanno rubato un amplificatore del 1963 che usava mio padre quando andava in tournée con Edoardo Vianello e questo mi dispiace molto".

I titolari dello studio musicale sono corsi ai ripari mettendo delle inferriate

Purtroppo sono poche le speranze di recuperare la refurtiva, ma l'attività non si ferma.