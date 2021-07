Ladri al distributore di benzina rubano i soldi dalla colonnina

Ladri in azione al distributore di benzina situato lungo la provinciale 34, a Castano Primo.

Ladri in azione in piena notte

Hanno dimostrato grande astuzia i malviventi che, nella notte tra ieri, venerdì 9 luglio, ed oggi, sabato 10, sono entrati in azione per fare man bassa, riuscendoci, dei contanti presenti in una colonnina self service.

Ecco come hanno agito

I ladri hanno infatti praticato un foro su una parete degli uffici dell'area di servizio. Dopodiché hanno prelevato le chiavi della colonnina self service e rubato quanto conteneva.

Indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Legnano, in queste ore, stanno portando avanti tutte le indagini del caso.