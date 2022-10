Ladri al cimitero: rubata la statua sulla tomba di un bimbo

Ladri al cimitero inverunese di via Cavour.

Ladri al cimitero di Inveruno: profanata la tomba di un bambino

Purtroppo non è una novità, ma questa volta il furto appare ancora più odioso. A essere rubata infatti è stata la statua di un bimbo, posta sulla tomba del piccolo. Un fatto che ripropone il problema di chi si introduce in questi luoghi di memoria e vandalizza le tombe, forse una banda interessata a monumenti e statue di valore anche per il materiale utilizzato. La statua trafugata era infatti in bronzo, riproduceva le fattezze del piccolo scomparso, un omaggio della sua famiglia per ricordarlo.

La famiglia si è vista strappare il piccolo per la seconda volta

L’episodio ha sollevato un'ondata di sdegno in tutto il paese, anche pensando al dolore causato alla famiglia che si è vista strappare il piccolo per la seconda volta. Come possono accadere queste cose? si sono chiesti in tanti. In passato venivano rubati vasi di fiori, ciotole, poi è arrivato il turno delle croci e di altri manufatti ora questa profanazione, che è stata giudicata inaccettabile.

Per risalire agli autori del furto saranno visionate le telecamere

Saranno visionate le telecamere posizionate nel parcheggio, nella speranza di individuare i responsabili di questo furto.

Anni fa erano stati rubati tutti i pluviali in rame presenti nel cimitero, sostituiti con altri realizzati in materiale diverso proprio per evitare questi furti che hanno la finalità di procurarsi in maniera rapida materiale di valore facile da rivendere. Sembrava che la situazione si fosse normalizzata invece in queste ultime settimane si sono registrati furti di vasi e altre suppellettili in bronzo da diverse tombe nel cimitero di Turbigo e qualche episodio è stato registrato anche in quello di Cuggiono. I cittadini chiedono sicurezza all’interno dei cimiteri, che si provveda a una attiva vigilanza. Sicuramente l’episodio più eclatante è la scomparsa della statua del bambino, una vera profanazione che lascia sgomenti per la mancanza di sensibilità di questi malfattori.