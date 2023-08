Ladri senza scrupoli al cimitero di Corbetta, rubati decine e decine di vasi in rame e bronzo.

Ladri al cimitero, razzia di vasi di rame e bronzo

Non solo un furto, ma una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di un’intera comunità. Un luogo di riposo e di silenzio è stato profanato da ladri senza scrupoli che pur di accaparrarsi qualche soldo dalla ricettazione di rame e bronzo, hanno deciso di disturbare il riposo eterno dei defunti. È una razzia in piena regola quella verificatasi nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto al camposanto di via IV Novembre, dove sono in tanti i corbettesi ad aver segnalato la sparizione dei vasi trovando il giorno successivo i fiori lasciati appoggiati sulle tombe.

L’indignazione tra i tanti residenti che la mattina successiva hanno trovato questa brutta sorpresa tra i campi del cimitero era altissima. Non solo furti di vasi, ma anche tentati furti di statue in rame e bronzo.

Le parole del primo cittadino

Le segnalazioni si sono rincorse durante le giornate di ieri ed oggi, mercoledì 9 agosto, anche grazie alla cassa di risonanza dei social network dove la notizia è in fretta rimbalzata e dove in tanti hanno espresso il loro sdegno. Il medesimo sdegno del sindaco Marco Ballarini che ha voluto condannare fermamente l’accaduto.

«Ci sono arrivate diverse segnalazioni, come ne sono arrivate tante anche in Comune - spiega il primo cittadino - Credo che non ci siano parole per descrivere quanto successo, si tratta di un gesto veramente ignobile fatto da dei balordi. I vasi in sé oltre ad avere un valore economico, hanno soprattutto un valore affettivo inestimabile perché si tratta di oggetti legati alle tombe dove riposano i cari dei nostri concittadini di Corbetta. Sono veramente dispiaciuto per quanto verificatosi, perché quando si va a toccare un luogo sacro e così solenne come il cimitero il colpo è sempre molto forte».

Il primo cittadino ha poi proseguito spiegando che è necessario sporgere denuncia per permettere così alle Forze dell’ordine di aprire le indagini.