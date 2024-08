Ladri al centro sportivo di Vighignolo

A pochi giorni dalla ripresa delle attività sportive, i ladri hanno fatto visita al centro sportivo di Vighignolo, località di Settimo Milanese, casa dell’Unione Sportiva Vighignolo Calcio.

I ladri sono entrati in azione al centro La Fornace sfruttando i pochi giorni di totale chiusura della struttura sportiva che, nel corso dell’anno, fa da casa a centinaia di giovanissimi sportivi e ai loro accompagnatori.

Non è chiaro se il furto sia avvenuto nella notte fra il 14 e il 15 agosto e se in quella successiva. Il 16 mattina, uno dei volontari della società si è accorto di quanto avvenuto.

I malviventi sono penetrati nel centro dal lato degli orti, tagliando due reti. Sono entrati nel dehor e lì hanno trovato e asportato il televisore presente. Poi si sono recati in magazzino, forzando una serratura, e hanno fatto incetta del materiale tecnico sportivo della società: palloni, maglie da gioco e da allenamento, pantaloncini e calzettoni. Successivamente hanno provato anche ad entrare in segreteria, rompendo un vetro: il bottino è composto dal televisore e dal materiale tecnico rubato.

«C’è amarezza ma non ci facciamo abbattere - racconta il presidente del Vighignolo Calcio RIccardo Tarquinio -. In questi giorni stano riprendendo le attività sportive con la prima squadra e le giovanili agonistiche e quindi ci concentriamo su questo e sulle cose positive. Ovvio, non è facile mantenere l’entusiasmo dopo episodi: specie per i volontari che lavorano molto e fra difficoltà di ogni tipo, per permettere a tanti di coltivare la passione per il calcio e lo sport. Sono rimasto estremamente stupito dai tanti messaggi ricevuti dopo aver segnalato quanto accaduto: in particolare dalle numerose società sportive che ci hanno scritto per esprimere solidarietà e per raccontare che anche a loro è accaduta la stessa cosa. Dal canto nostro, cercheremo nuovi deterrenti per evitare queste intrusioni visto che le telecamere presenti sono state opportunamente coperte dai ladri. Lascia perplesso che scelgano di rubare in un centro sportivo: non so davvero cosa possano farsene delle magliette da gioco del Vighignolo Calcio. Abbiamo pensato anche a un possibile dispetto nei nostri confronti, ma sinceramente dopo tutte le testimonianze ricevute di altri furti avvenuti nei centri sportivi o addirittura nelle scuole della zona, sono più portato a pensare che si tratti di qualcuno che davvero ruba quel che trova. Ed è preoccupante. Ma come detto, non ci facciamo abbattere: pensiamo positivo, ai tanti progetti che abbiamo in mente per il futuro, alle centinaia di calciatori che affolleranno il nostro centro sportivo nei prossimi mesi. Riprendiamo a lavorare e a migliorare il centro sportivo di Vighignolo per loro».