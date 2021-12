Ladri acrobati si arrampicano al quarto piano e rubano l'oro

L'allarme a Parabiago

Ladri acrobati si arrampicano fino al quarto piano di un palazzo di Parabiago, rompono con un punteruolo la portafinestra ed entrano in casa.

Ladri acrobati: ecco cos'è successo

A raccontare cos'era successo è stata la stessa vittima, Giusy D'Oronzio:

"Dei ladri “acrobati” sono entrati nel nostro appartamento al quarto piano, salendo dai balconi. Hanno spaccato due infissi, messo a soqquadro la camera da letto e portato via alcuni oggetti di valore. State attenti, spero che quanto accaduto non succeda ad altri. Con mio marito siamo usciti intorno alle 15.30 di sabato e siamo tornati verso le 19. Non ho pensato di abbassare le tapparelle... saremmo stati via sole poche ore. Non credevo che i ladri riuscissero a raggiungere il quarto piano. E invece... Sono riusciti ad arrampicarsi dal lato del balcone, poi hanno tentato di spaccare la portafinestra della cucina, ma è rimasta bloccata. Così hanno provato con quella della cameretta. Con un punteruolo hanno spaccato il vetro, sono poi riusciti ad aprire la finestra e sono andati verso la camera da letto. Hanno messo tutto sottosopra, rovesciato i cassetti e le scatole per terra. Alla fine hanno portato via quei pochi oggetti d’oro che avevo, e che comunque avevano anche un valore affettivo".

"Parabiaghesi, fate attenzione"

Ha poi continuato:

"Quando siamo tornati siamo rimasti paralizzati. Sapere che i ladri sono riusciti a entrare in casa fa stare sulle spine anche i giorni successivi. Abbiamo fatto denuncia ai Carabinieri, ma spero che questo mio racconto serva ai parabiaghesi e che questa brutta sorpresa non accada ad altri. Il mio avviso è rivolto sia i residenti dell’area di via Mentana, ma non solo... prestate attenzione".