Ladri acrobati in azione nonostante i divieti anti coronavirus. Arrestati per furto sono anche stati denunciati per l’inosservanza de provvedimenti emessi dal Governo.

Ladri acrobati in azione

Ieri sera, sabato 14 marzo, intorno alle 21, a Milano è arrivata una segnalazione al 112 di un residente che aveva notato un uomo arrampicarsi e spostarsi sui balconi contigui del primo piano di un condominio di via Asiago 9. Immediatamente sopraggiunti i militari della Compagnia Milano Duomo, spalleggiati da personale del Nucleo Radiomobile, bloccavano due persone.

Il primo, in bicicletta, faceva da palo in strada. Il secondo, ancora sul balcone, veniva bloccato dai militari che si sono arrampicati prima che scappasse. Aveva appena forzato la porta finestra dell’abitazione al momento disabitata. I due topi d’appartamento sono stati trovati in possesso di guanti, torcia e oggetti da scasso, come un cacciavite ed una tenaglia. Entrambi albanesi, un 34enne incensurato, in italia senza fissa dimora e un 33enne con precedenti specifici, sono stati arrestati.

I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Arrestati per furto in flagranza di reato, sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale per l’inosservanza dei provvedimenti emessi dal governo. Non potevano circolare di sera senza permesso, tantomeno per rubare in casa d’altri.

