Spaccata alla scuola Gianna Beretta Molla di Pontenuovo a Magenta. I malviventi hanno fatto visita all'istituto che rientra all'interno del comprensivo via Papa Giovanni Paolo II nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre.

Ladri a scuola: rubati proiettore e cassa stereo

I topi d'appartamento si sono introdotti all'interno della struttura forzando una delle porte finestre della sala mensa. Una volta dentro al plesso i ladri hanno messo a soqquadro alcune aule e poi hanno arraffato un videoproiettore ed una cassa stereo solitamente utilizzata in occasione degli eventi per parlare con il microfono prima di tagliare la corda.

A dare l'allarme sono state nella mattinata di ieri, lunedì 5 settembre, le bidelle che arrivate a scuola hanno notato prima i segni di forzatura sulla porta finestra della mensa e poi hanno trovato il trambusto lasciato dai malviventi in alcune delle stanze scolastiche.

Fortunatamente il bottino, seppur consistente, è rimasto limitato a sole due apparecchiature dal momento che le maestre con i loro computer non sono ancora rientrate a scuola per le lezioni, ma solo per i collegi docenti e le riunioni di preparazione dell'anno scolastico.