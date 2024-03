Ladri a casa del don, via le monete

Ladri al lavoro a Pregnana, nel mirino ci finisce la casa parrocchiale.

Ladri a casa del don

Ad essere vittima dei ladri in questa occasione è stato don Giustino Lanza, la cui abitazione ha ricevuto la sgradita visita nella notte fra lunedì e martedì.

I ladri hanno agito dopo la mezzanotte, quando il sacerdote ha spento le luci.

Casa parrocchiale

Pare si sia introdotti in oratorio non dalla piazza ma da via Giovanni XXIII o via Varese: attraversando il campo da calcio si sono poi fatti strada forzando un cancello, due porte e una finestra.

Sono così riusciti a entrare nel locale lavanderia e da lì a raggiungere lo studio del parroco pregnanese.

Mentre don GIustino dormiva, i malviventi hanno rovistato ovunque in cerca di denaro.

Le diverse porte e la persiana forzata sono valsi un bottino di meno di cinquecento euro: i ladri infatti si sono portati via i pacchettini di monete trovati nei cassetti.

Via le monete

Non solo i blister raccoglitori con le monete da 2 e un 1 euro, ma anche quelli da 1 o 2 centesimi. In compenso non è stato toccato il computer presente nella stessa stanza. Il mattino seguente la pessima sorpresa per don Giustino e i collaboratori della parrocchia. Sul posto sono giunti i carabinieri di Arluno che hanno effettuato i rilievi necessari.