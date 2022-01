L'addio di Vanzago a Claudio Villa l'uomo del Tricolore

Aveva 72 anni, è scomparso a causa del Covid nonostante le tre dosi di vaccino, soffriva di una patologia immunologica

Numerose le persone che hanno partecipato al suo funerale nella mattinata di lunedì

"C ’è voluto il Covid-19 per sentire risuonare a Vanzago tutte e cinque le strofe del Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro." Aveva usato queste parole, Claudio Villa, 72 anni nel suo ultimo incontro pubblico andato in scena nel mese di maggio del 2020 a palazzo Calderara nel cuore della sua Vanzago. Il Covid il virus maledetto con cui siamo costretti a vivere da quasi due anni che nel pomeriggio di venerdì si è portato via proprio Claudio Villa uno dei vanzaghesi più conosciuti.

Ex consigliere comunale

Ex consigliere comunale, grande amante della Repubblica, dell’Inno Nazionale, cultore e divulgatore dell’importanza del Tricolore e difensore della sacralità e della bellezza della lingua italiana, Claudio Villa è morto all'ospedale di Legnano a causa del Covid nonostante avesse regolarmente fatto le tre dosi di vaccino

Molto conosciuto in paese

Molto conosciuto e amato in Paese, nel 2011 in occasione dei 150 dell’Unità d’Italia aveva scritto il libro “I Simboli della Repubblica - La Bandiera Tricolore, Il Canto degli Italiani, L’Emblema“ ed era stato relatore di vari incontri.

In tanti al suo funerale

Numerose le persone che hanno partecipato al suo funerale. Questo il ricordo del sindaco Guido Sangiovanni "Claudio sarà contento di sapere che proprio qualche giorno fa a Palazzo Calderara abbiamo cambiato le bandiere, ormai logorate da un anno di sole e di intemperie, e con i nuovi acquisti siamo pronti in primavera a cambiare tutte quelle delle altre strutture comunali in vista delle festività del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre