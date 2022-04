La «Top Junior» a sette dell’oratorio San Pietro vince il campionato

Dopo molti anni senza vittorie, i ragazzi della squadra oratoriana, vittoria dopo vittoria, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio

Ragazzi sempre pronti a impegnarsi che giocano insieme fin da quando erano piccoli

E ora la fase finale per diventare campioni Provinciali

Successo per i ragazzi della «Top Junior» dell’oratorio San Pietro classificatisi al primo posto del campionato di calcio a 7. Dopo molti anni senza vittorie, i ragazzi della squadra oratoriana, vittoria dopo vittoria, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio e ora parteciperanno alla Coppa plus, ovvero la manifestazione dove scenderanno in campo tutte le prime classificate dei vari campionati. In palio il titolo di campioni della Provincia di Milano e di quella Monza e Brianza.

Ragazzi sempre pronti a impegnarsi ogni partita

«Vincere il campionato era per noi un obiettivo fondamentale, per la nostra parrocchia e per l’oratorio che 2 anni fa ha investito nel rifacimento del campo in sintetico, con un importante investimento - afferma Mauro Pace, allenatore della formazione Top Junior - La maggior parte dei ragazzi che compongono la squadra è cresciuta in oratorio fin da piccolo, partecipando a tutte le iniziative, ed alcuni provengono da altre parrocchie della città ma uniti nelle stesse obiettivo di squadra e di appartenenza. Ragazzi sempre pronti ad impegnarsi e provare a vincere ogni partita».

Ecco la rosa dei campioni di mister Marco Pace

La rosa è formata dal mister Marco Pace, dai vice Mauro Lorenzetto, Luca Tallarigo, dai dirigenti Andrea Malgrati, Loris Cova e dai giocatori Manuel Cova, Luca Malgrati Gabriele Ranieri, Tommaso Frigo, Alessandro Aliprandi, Riccardo Tocci, Giorgio Civillini, Matteo Polito, Enrico Di Silvestro, Alessandro Franzini, Enrico Andretta, Marco Pasetto.