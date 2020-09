La storica pediatra Rosanna Moretto di San Vittore Olona e poi a Cerro Maggiore è andata in pensione: una vita dedicata ai suoi piccoli pazienti.

La storica pediatra Rosanna Moretto va in pensione

E’ arrivato il momento della meritata pensione per la pediatra Rosanna Moretto, amata e stimata da tutto il territorio. Nella sua lunga carriera si è presa cura e ha fatto crescere generazioni di bambini, prima con il suo ambulatorio a San Vittore Olona e poi al Centro medico polifunzionale Cerro-San Vittore a Cerro Maggiore.

Dalle mamme e nonne dei due paesi, ma non solo, un ringraziamento all’unisono per la grande umanità e professionalità sempre mostrata dalla dottoressa in tutti questi anni in cui è stata il punto di riferimento per moltissime famiglie.

