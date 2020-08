La dottoressa Laura Zoppini lascia gli ospedali di Rho e Garbagnate

La dottoressa si trasferirà al Niguarda

Cinque anni di impegno a favore dei pazienti

L’Asst Rhodense perde un altro importante pilastro. E’ Laura Zoppini direttore del DAPSS (Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali) che dal prossimo primo agosto assume lo stesso incarico presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Un posto di prestigio più che meritato per Laura Zoppini, che in questi anni di servizio presso la Rhodense, aveva vinto il concorso nel 2015 si è distinta per le sue grandi capacità professionali.

Ha affrontato i momenti delicati della pandemia

Tra i moltissimi problemi che ha dovuto affrontare ci sono stati i difficili e tremendi momenti della pandemia del Covid 19 con la trasformazione dell’ospedale di Garbagnate in presidio Covid. A lei con il sostegno della direzione è toccato il compito di gestire il personale infermieristico impegnato nella lotta al virus , non solo nel presidio garbagnatese ma anche in quelli di Rho, Passirana e Bollate. Giorno e notte per oltre tre mesi a trovare in tempi brevi le soluzioni da adottare. Le sue capacità si sono dimostrate anche nel difficile trasferimento dei reparti e dei servizi dal vecchio al nuovo ospedale, un lavoro che si è svolto senza nessuna interruzione delle attività.