La spesa sospesa, a Vanzago al via l’iniziativa di solidarietà

La spesa sospesa, anche a Vanzago al via l’iniziativa di solidarietà istituita dall’Amministrazione Sangiovanni.

E’ un nuovo provvedimento di solidarietà istituito dal Comune. Servirà ad aiutare quelle famiglie divenute più povere per non aver lavorato rispettando le direttive di difesa contro il Coronavirus. E’ una raccolta di viveri offerti da vanzaghesi generosi durante la loro spesa nei negozi locali. “Con la collaborazione dei commercianti locali della sezione locale di Confcommercio, della Caritas Parrocchiale, dell’Associazione Il Delfino e dei volontari che in queste settimane si sono fatti avanti, è stata organizzata questa raccolta viveri” – ha spiegato il sindaco Guido Sangiovanni, soddisfatto per questa iniziativa. L’articolo completo sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

