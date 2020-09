La società Dairagirls: “Costretta a lasciare il paese”

La società Dairagirls, squadra di calcio a 5 femminile, si trasferisce altrove: ecco le loro parole.

La società Dairagirls a Busto Arsizio

I vertici della società puntano il dito contro l’Amministrazione. “Come se non bastassero tutte le difficoltà inflitte dal periodo Covid, si aggiunge anche la negazione di spazi comunali (per gli allenamenti, ndr) – hanno detto – Avere da circa 10 anni un team di ragazze competitivo e uno staff tecnico molto preparato ed essere costretti a traslocare altrove perché la residenza delle ragazze è in un comune limitrofo, ma diverso da Dairago è una situazione che ha dell’incredibile”. Ora il team sta ora collaborando con la società Ardor di Busto Arsizio per la prosecuzione dell’attività. Ma il sindaco non ci sta a queste accuse e risponde punto su punto.

