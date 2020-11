“La scuola non si ferma, non si deve fermare”: questo l’appello del Forum del Terzo settore Alto Milanese. Incontro online giovedì 12 novembre

“La scuola non si ferma”: webinar del Forum Terzo settore Alto Milanese

“La scuola non si ferma, non si deve fermare”: questo l’appello del Forum del Terzo settore Alto Milanese, che promuove per giovedì 12 novembre alle 17.30 un webinar online su Zoom nell’ambito del progetto Ri-composizioni-Restare accanto e del progetto Trame di partecipazione dell’Alto Milanese. (QUI IL LINK per iscriversi)

Prosegue la nota:

Con la scuola non si ferma, non si deve fermare, tutta l’attività educativa e di supporto ai ragazzi e alle famiglie, per accompagnarli nell’emergenza Covid19, alla sua seconda ondata, con il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie e con attenzione a chi nella scuola è soggetto più bisognoso di sostegno, come gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali e gli alunni, gli studenti stranieri, chi ha difficoltà nei trasporti e a muoversi per raggiungere la scuola là dove si continua in presenza. Nessuno deve rimanere indietro! Ora più che mai occorre un patto educativo di comunità, non solo tra istituzioni scolastiche e Comuni, ma anche con le famiglie, le altre agenzie educative del territorio, le organizzazioni del Terzo settore che giocano un ruolo fondamentale, tutta la comunità, che deve aver a cuore il bene e il futuro dei propri figli. Comunque si può, insieme….e già lo dicono esperienze positive sorte sul territorio, che nel progetto R-composizioni abbiamo recensito, anche tramite call pubblica, da conoscere, valorizzare e diffondere.

Al webinar parteciperà Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia generale e sociale dell’Università degli Studi di Milano, con l’ascolto di operatori dell’associazionismo e del terzo settore che racconteranno le loro positive esperienze e i progetti avviati e da avviare. TORNA ALLA HOME