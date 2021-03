La scuola è a scuola: genitori e bambini scendono in piazza

“La scuola è a scuola!”. A dirlo con forza sono i genitori e gli alunni della scuola primaria Cairoli di Barbaiana che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, si sono dati appuntamento davanti all’istituto per dare vita a una protesta pacifica.

La scuola è a scuola: protesta a Barbaiana

“Siamo qui oggi per fare sentire la voce di questi bambini, ai quali è rimasta solo la scuola – ha spiegato una delle organizzatrici della manifestazione, ideata dalla quarta B e poi condivisa da tutto il Comitato genitori – Hanno il diritto di rientrare e fare scuola in presenza. La Dad non è scuola: ci sono famiglie in difficoltà che hanno più di due, tre figli, genitori che devono andare a lavorare, con una wifi debole ed è molto problematica fare lezione così. I bambini hanno bisogno di stare con i loro compagni, di giocare insieme, di interagire e di avere la maestra di fronte agli occhi fisicamente”.

Tanti i disegni realizzati dai bambini, nei quali i piccoli hanno espresso tutta la loro voglia di tornare in classe: “Riaprite le scuole”, “Noi vogliamo tornare a scuola” “La Dad non è scuola”, “LA scuola è a scuola”, “W la scuola” le frasi scritte dagli alunni della Cairoli e appese alla cancellata.