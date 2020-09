La scritta “Sotp” sull’asfalto scatena il tam tam.

Piccola svista

Piccola svista per gli addetti alla manutenzione stradale nei giorni scorsi ad Arluno, dove è comparsa la scritta Sotp anziché quella corretta, vale a dire Stop. E’ accaduto mentre gli operatori si stavano occupando del rifacimento delle righe bianche della segnaletica orizzontale di via Giuseppe Mazzini e via Pasubio.

Errore riparato

Un errore sistemato praticamente subito, poche ore dopo la prima stesura della segnaletica, e che ha scatenato il tam tam degli arlunesi. Gli errori possono capitare davvero a tutti, soprattutto mentre chi li compie si trova magari a fare i conti con lo stress.

