"La salute non è una merce, la sanità non è una azienda" Striscione appeso sulla cancellata dell'ospedale

Protesta anonima nella notte tra lunedì e martedì a Rho. Un mano ignota ha appeso sulla cancellata dell'ospedale di Corso Europa uno striscione con la scritta "La salute non è una merce, la Sanità non è una azienda"

Lunghe attese per effettuare esami e visite mediche

Lo striscione che non riporta nessuna firma è stata legato alla cancellata vicino a dove in passata venivano effettuati gli esami del sangue. Tempi di attesa troppo lunghi per poter effettuare un esame o una visita medica? Potrebbero essere queste le motivazioni che hanno spinto la mano ignota a affiggere lo striscione con la scritta "La salute non è una merce la sanità non è una azienda"

Personale medico che lascia l'ospedale e reparti accorpati

Scarsità di medici di base in tutti i Comuni del rhodense, medici e infermieri che lasciano gli ospedali pubblici attirati dalle offerte delle strutture private, numeri dei posti letto che diminuiscono settimana dopo

settimana con reparti accorpati tra loro. Potrebbero essere anche queste le motivazioni del cartello affisso nella notte sulla cinta del nosocomio rhodense.

Una delle questioni che sta maggiormente a cuore ai cittadini è senza dubbio quella dei medici di base. che sono troppo pochi, hanno una quantità di pazienti tale che non gli permette di fare bene il loro lavoro. Occorre trovare una soluzione, una soluzione anche per i Pronto soccorso dei nostri ospedali che sono sempre troppo affollati.