La risottata benefica è un successo

Risottata benefica in largo don Rusconi a Rho, nella mattinata di oggi, sabato 1° agosto.

Risottata benefica a Rho

L’obiettivo è raccogliere fondi per la mensa dei poveri. Grazie ai cuochi del ristorante “La Barca” e al gruppo degli ex ragazzi di via Ratti sono stati venduti 400 biglietti per contribuire al la realizzazione della nuova mensa nella vecchia chiesa di San Paolo.

