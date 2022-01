La richiesta del Pd al sindaco di Rho «Più sicurezza sui treni e in stazione»

Mozione del Partito Democratico per chiedere al sindaco e alla giunta di farsi promotori di iniziative a tutela di cittadini e pendolari

Mozione del Partito democratico durante il Consiglio comunale andato in scena nei giorni scorsi

Una mozione che ha preso spunto da due episodi avvenuti in provincia di Milano

Serve più sicurezza nella zona della stazione ferroviaria e sui treni. Dopo le proteste dei residenti della zona e dei pendolari, questa volta a chiederlo è il Partito Democratico con una mozione presentata durante il consiglio comunale andato in scena nei giorni scorsi dalla giovane consigliera Elisa Casati. Mozione che prende spunto da due fatti avvenuti nel mese di dicembre in provincia di Milano nei confronti di due donne che stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro nel capoluogo lombardo. « Il racconto di una delle ragazze, appena 21enne, è straziante - afferma Elisa Casati - “Stavo guardando il cellulare... Quei due sono arrivati all’improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente... Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a muovermi”. Gli stessi due uomini, pochi minuti dopo, hanno tentato di fare lo stesso con un'altra giovane, aggredita nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Vedano Olona»

Un elevato numero di rhodensi prende il treno per raggiungere il posto di lavoro o di studio

Due episodi che sintetizzano la situazione di disagio e pericolo che vivono molti pendolari che utilizzando il passante ferroviario. «Non dobbiamo pensare che sia una tematica al di fuori dell’interesse e dell’azione di Rho perché la sicurezza del trasporto ferroviario riguarda in particolar modo Rho - afferma Elisa Casati - la nostra città gode del servizio offerto da Trenord, quale primario mezzo di collegamento con Milano, e un elevato numero di rhodensi quotidianamente sfrutta tale servizio. Per rimediare a questa situazione occorre predisporre un intervento congiunto sia sui convogli ferroviari sia sulle stazioni.

Chiediamo al sindaco e alla giunta di farsi promotori di iniziative a tutela di cittadini e pendolari

Per questo motivo la nostra mozione chiede un impegno del Sindaco e della Giunta sia a farsi promotori di iniziative proattive e concrete presso Regione Lombardia sia a intervenire, laddove possibile, sulla sicurezza dell’area delle stazioni di Rho. Partendo da Regione Lombardia dobbiamo evidenziare come in base al contratto di servizi in essere con Trenord e sulla base della relazione sulla qualità del servizio 2020, Trenord è tenuta, e cito testualmente, “a garantire la sicurezza dei clienti e del personale viaggiante da qualsiasi evento che si possa caratterizzare come violenza, reato, atto vandalico, aggressione fisica o verbale o comportamento censurabile». Interventi che secondo il Pd dovrebbero essere fatti anche nelle stazioni rhodensi. «Per quanto riguarda le stazioni di Rho un fondamentale punto di intervento è rappresentato da un’implementazione del sistema di illuminazione pubblica, laddove dovessero essere riscontrati punti poco illuminati nelle ore serali. Inoltre, nella consapevolezza che il presidio delle aree cittadine nelle ore notturne compete alle Forte dell’Ordine, si chiede di mettere in campo l’invito a un più efficace controllo del territorio. Il tutto ovviamente sarà seguito con grande attenzione da parte del Partito Democratico. Il nostro obiettivo è comune e trasversale: la sicurezza dei cittadini rhodensi».