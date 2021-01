La ricercatrice Alessia Lai si vaccina: “E’ un dovere civico”

La ricercatrice dell’ospedale Sacco di Milano che ha contribuito a isolare il ceppo italiano del Coronavirus, Alessia Lai, si vaccina: “E’ un dovere civico”.

“Il vaccino anti Covid è un dovere civico per tutelare noi e gli altri, soprattutto i più fragili”. Ne è convinta la 41enne parabiaghese Alessia Lai, Cavaliere al Merito della Repubblica e ricercatrice dell’ospedale Sacco e dell’Università degli Studi di Milano, che a fine febbraio con il suo team aveva contribuito a isolare il ceppo italiano di Coronavirus. “Ho pensato ai miei familiari, che non ho potuto vedere per mesi e non ho avuto dubbi – ha continuato la ricercatrice parabiaghese – Così l’ho fatto. Siamo riusciti ad arrivare a un vaccino sicuro in poco tempo rispetto al passato proprio perché c’è stata un’attivazione generale. E’ un vaccino sicuro, che non ha effetti collaterali in tempi brevi. Inoltre i primi dati sul vaccino Pfizer dicono che dà una copertura anche sulla nuova variante; quindi le notizie sono ottime da tutti i punti di vista. Spero che l’adesione sia davvero alta, perché è l’unico modo per uscire da questa pandemia”.

