La rhodense Rosa Maria De Rosa nominata "Maestro del lavoro"

L'importante riconoscimento gli è stato consegnato dal Prefetto di Milano Saccone

"Ho iniziato a lavorare in Poste Italiane 38 anni fa e svolgo il mio lavoro con passione"

Da 38 anni lavora allo smistamento delle poste di Roserio

C’è anche una rhodense Rosa Maria De Rosa, dipendente presso il Centro di Smistamento delle Poste di Roserio, tra le persone premiate dal prefetto di Milano Renato Saccone del titolo di «maestri del lavoro» durante la premiazione avvenuta al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

"Un momento emozionante che rimarrà indelebile nella mia memoria"

«E’ stato un momento molto emozionante che rimarrà indelebile nella mia memoria - ha raccontato - Ho iniziato a lavorare in Poste Italiane 38 anni fa e svolgo il mio lavoro con passione. In questi anni ho svolto ruoli e mansioni diversi che mi hanno sempre entusiasmato, mi hanno permesso di rapportarmi con tanti colleghi, di avere maggiori responsabilità e crescere professionalmente. I discorsi delle personalità presenti alla cerimonia hanno sottolineato come il lavoro individuale sia importante non solo per il singolo ma anche per la società; anche questo è stato motivo di orgoglio di aver ricevuto questa onorificenza».

Le stelle al merito concesse ogni anno ai dipendenti di aziende pubbliche e private

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25.

La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.