La rhodense Greta Salamina alle finali Regionali per Miss Italia

170 cm, occhi castani e capelli biondi, frequenterà il politecnico di Milano nella facoltà di Design. Lo sport è una delle sue più grandi passioni, pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni, rappresentando la sua regione e vincendo diversi campionati, provando l’emozione più grande della sua vita nel momento in cui è salita sul gradino più alto del podio alle gare nazionali. Ci sarà anche la rhodense Greta Salaminaalle finali regionali di Miss Italia, le cui vincitrici avranno il pass per accedere alla fase nazionale.

Una scommessa, quella di Greta di partecipare alle selezioni per il concorso più famoso d’Italia, fatta insieme alla mamma con la quale, fin da piccola, guardava la popolare trasmissione nel corso della quale si assegnava la corona di ragazza più bella d’Italia.

Greta, 18 anni, è fresca di diploma al liceo scientifico Ettore Majorana di via Ratti. Il pass per accedere alle finali regionale del concorso è stato conquistato da Greta sabato scorso durante la sfilata svoltasi a Palazzo Lecchi a Calvisano in provincia di Brescia. Greta si è classificata al quarto posto ottenendo il lasciapassare.