La Rhodense Aurora Larghi è una delle 25 ragazze più belle d'Italia

Aurora Larghi, 19 anni, rhodense è una delle venticinque ragazze più belle d’Italia. La consacrazione è arrivata nella fase finale della selezione nazionale per rappresentare il nostro paese a Miss Mondo. Vincendo nelle scorse settimane la fascia di Miss Mondo Valle D’Aosta, Aurora è volata a Gallipoli dove ha partecipato a una prima selezione per rappresentare l’Italia a Miss Mondo, e successivamente alla fase finale dove hanno avuto accesso solamente le più belle 25 ragazze d’Italia. La carriera di Aurora Larghi è iniziata a quattro anni con le prime foto e le prime pubblicità.

A 17 anni Aurora ha vinto la sua prima importantissima fascia, quella di Miss Verbania 2019, è stata poi la volta di Miss Fotomodella, fascia con la quale è salita sul gradino più alto del podio nelle finali regionali di ragazza per il cinema svoltesi a Borgomanero. Da lì a poco Aurora si è trovata a gareggiare tra le big per conquistare la fascia di «Ragazza Make Up» durante il concorso «Ragazza per il Miss Cinema», fascia che Aurora è riuscita a porta a casa. Una ragazza con la testa sulle spalle che non pensa sempre alle sfilate, studia all’istituto Maggiolini di Parabiago, e a giugno l’attende la prova di maturità, su cui Aurora ora si sta concentrando con tutta sé stessa, mettendo in pausa il mondo della moda e delle sfilate almeno per il momento.

Cosa intendi fare una volta conclusi gli studi? Solo due anni fa Aurora rispondeva con un «nel mio futuro, oltre a sfilare un giorno in passerella, vorrei diventare un architetto specializzato nella progettazione d’interni». Oggi Aurora racconta di «sognare di trovare un’agenzia che mi rappresenti, lavorare nel mondo della moda e della televisione. Sicuramente dopo la maturità mi trasferirò a Roma per studiare recitazione». Recitazione ma anche proseguire con i concorsi di bellezza. «Non nego che mi piacerebbe partecipare a Miss Italia un giorno magari non troppo lontano. Quando inizieranno i concorsi deciderò anche insieme alla mia famiglia cosa fare».