La ragazzina scomparsa da Busto Garolfo è stata ritrovata

E’ stata ritrovata stamani, martedì 11 maggio 2021, Valentina, la ragazzina di 14 anni scomparsa da Busto Garolfo il 3 maggio.

Vicenda a lieto fine per la ragazzina scomparsa

Vicenda a lieto fine per Valentina, la ragazza 14enne allontanatasi dalla comunità per minori di Busto Garolfo senza farvi ritorno.

Dopo giorni di ricerche coordinate dal Comando dei Carabinieri di Legnano e molta preoccupazione, la notizia del ritrovamento è giunta nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio.

Per ora, sono ancora sconosciuti i motivi per cui la ragazza avesse deciso di allontanarsi senza autorizzazione dalla struttura nella serata di lunedì 3 maggio.