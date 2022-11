La Questura sospende la licenza a un bar di Paderno

La Questura di Milano ha sospeso per 7 giorni la licenza al Bar Fenix di Paderno Dugnano.

La decisione della Questura

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolti dalle Forze dell'ordine, ha decretato la sospensione di una licenza per 7 giorni al bar Fenix, in via Vivaldi a Paderno Dugnano.

I Carabinieri della Stazione di Paderno Dugnano hanno notificato al titolare dell'esercizio commerciale il provvedimento; una scelta fatta dopo una serie di controlli eseguiti dai militari negli ultimi mesi, che hanno fatto emergere come il locale fosse luogo abituale di aggregazione per soggetti gravati da precedenti penali e di polizia e che recano disturbo ai residenti.

Cosa prevede la legge

L'articolo 100 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (Tulps) infatti prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.