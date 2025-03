La Protezione Civile sale in cattedra, successo per la Tre giorni di Magenta

Circa centoventi volontari da dieci comuni dell'Ovest Milano: questi i numeri della Tre giorni di Magenta, la maxi esercitazione di protezione civile tenutasi nel fine settimana.

Protezione Civile in festa, successo per la Tre giorni di Magenta

Due gli scenari che i volontari hanno riprodotto durante l'evento: una simulazione di taglio ed esbosco nelle campagne magentine e un test idrogeologico nel bacino di Menedrago a Marcallo con Casone. All'esercitazione hanno preso parte i gruppi di Protezione Civile di di Magenta, Arluno, Castano Primo, Vittuone, Buscate, Corbetta, Bareggio, Cornaredo, Marcallo con Casone e Sedriano.

Malgrado il tempo non proprio clemente si è trattato di un'iniziativa fondamentale per valutare le capacità d'intervento e il livello di preparazione dei vari gruppi in situazioni di emergenza, come spiega il responsabile della Protezione Civile di Magenta Fabio Abbiati:

"È il nostro quarto anno consecutivo che facciamo questa Tre giorni di Magenta. La risposta dei volontari è stata molto buona perché i gruppi hanno partecipato con tutta la forza che avevano a disposizione, giovani e meno giovani. Abbiamo fatto secondo me una tre giorni molto valida, che serve tantissimo per essere sempre pronti per ogni emergenza e soprattutto in sicurezza".

Il commento dell'assessore Simone Gelli

Così invece l'assessore magentino alla Protezione Civile Simone Gelli:

"Tre giorni importanti, per la quarta volta Magenta è protagonista e questo significa non solo che Magenta è un punto di riferimento per il territorio ma significa che il nostro territorio sta costruendo veramente qualcosa di molto importante; la presenza stamattina delle Istituzioni, dal governo a città metropolitana, lo testimonia. Un grazie ai tanti volontari presenti e che hanno animato questi tre giorni di esercitazioni fondamentali, perché avere una Protezione Civile che sempre più si specializza sui diversi scenari significa avere un grado di protezione delle nostre comunità molto alto. Andiamo avanti non solo investendo dei fondi ma soprattutto investendo sui giovani e sulle persone che vogliono essere con noi protagonisti sul nostro territorio".

Grande emozione domenica mattina per la premiazione di tutte le sezioni partecipanti. Presenti le istituzioni locali e nazionali, dal consigliere metropolitano con delega alla Protezione Civile Sara Bettinelli del Pd, fino al consigliere regionale della Lega Silvia Scurati e al deputato di Fratelli d'Italia Umberto Maerna, che ha sottolineato l'importanza dell'impegno dei singoli volontari nella realizzazione dell'evento: