La Pro loco piange uno dei soci fondatori

La Pro loco Bienate Magnago in lutto per la scomparsa di Roberto Loreggiola.

La Pro Loco piange "Robertone"

L'uomo si è spento ieri, sabato 26 giugno 2021, a 68 anni. Autentica colonna dell'associazione, Loreggiola fu tra i 19 soci che il 18 novembre 1996 fondarono la Pro loco e, a distanza di 25 anni, era ancora attivissimo nelle sue file. Gran lavoratore, sempre disponibile e sorridente, sono in tanti a piangere il "Robertone" e a ricordarlo con il suo grembiule di servizio alle molteplici iniziative promosse per rendere più vivo il paese. Loreggiola lascia la moglie Daniela, il figlio Massimiliano con la nuora Silvia, i nipoti Alessandro e Alice, i fratelli e le sorelle.

Il funerale sarà celebrato martedì mattina

L'ultimo saluto è in programma per martedì 29 giugno, alle 10.30, nella parrocchia San Bartolomeo di Bienate (in piazza Don Castelli 1). Al termine delle esequie la salma sarà seppellita al cimitero della frazione. La mattina dello stesso giorno, con inizio alle 10.10, in chiesa si terrà la recita del Rosario.