La Polizia sequestra un'auto priva di assicurazione e revisione

La Polizia Locale di Parabiago sequestra un’auto priva di assicurazione e revisione statale. Protagonista un uomo di 40 anni, straniero e già noto alle Forze dell'Ordine.

Ieri il fermo seguito dal sequestro

Nella mattinata di ieri, domenica 26 marzo, una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in posti di controllo mobili sui veicoli con il dispositivo Targa System, ha fermato e sequestrato una vettura priva di assicurazione e revisione statale come rilevato dall’apparecchio. Alla guida dell’auto un cittadino straniero di quarant’anni, già noto alle Forze dell’Ordine, residente in Italia e con patente revocata dalla Prefettura di Milano. Inoltre, sulla vettura era pendente anche un fermo fiscale.

I provvedimenti

Inevitabile una lunga serie di contestazioni a carico del conducente per le violazioni commesse, che hanno raggiunto un importo superiore a 3.000,00 euro. Oltre alle violazioni legate alla mancanza di assicurazione e revisione, l’uomo è stato denunciato per guida con patente revocata e in possesso di documento di identificazione alterato.