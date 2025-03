La Polizia Locale scopre un giro di truffe assicurative

Da qualche mese le pattuglie della Polizia Locale di Abbiategrasso sono dotate di un lettore targhe che permette il controllo immediato in modalità dinamica dei veicoli che circolano sul territorio, inviando un Alert su un apposito tablet qualora i veicoli non siano in regola con gli obblighi assicurativi o revisione.

Vittime di truffe nonostante il tagliando

Nei giorni scorsi, grazie all’utilizzo di questa strumentazione è stato scoperto un giro di truffe assicurative in quanto, nonostante l’Alert ricevuto dalla pattuglia che segnalava dei veicoli privi di copertura assicurativa, i conducenti fornivano dei contrassegni assicurativi, apparentemente regolari, che riportavano la validità della polizza assicurativa. Il connubio tra quanto segnalato dalla strumentazione e la preparazione degli uomini del comandante della Locale di Abbiategrasso Maria Malini ha però permesso di scoprire che, gli ignari conducenti dei veicoli, erano stati vittime di truffe.

Infatti, i certificati assicurativi prodotti presentavano alcune sottili anomalie che al semplice “colpo d’occhio” apparivano autentici, ma in realtà non lo erano in quanto prodotti da persone che si spacciano per Broker assicurativi, usando anche loghi di note compagnie assicurative telematiche, ma che dopo aver intascato il denaro, attraverso ricariche su carte prepagate, risultavano irreperibili.

Aperti dei fascicoli contro ignoti

Sono stati aperti dei fascicoli per truffa, al momento contro ignoti, presso la Procura della Repubblica di Pavia e proseguono le indagini per accertare l’identità dei malfattori. Prosegue inoltre, il controllo del territorio con l’utilizzo del sistema di lettura targhe che fino ad oggi ha permesso di individuare e sanzionare oltre cinquanta veicoli circolanti con revisione scaduta e dieci non in regola con gli obblighi assicurativi, al fine di garantire la sicurezza stradale sulle strade cittadine.