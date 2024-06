Il comandante della Polizia Locale di Bareggio Riccardo Milianti e l’ufficiale Danilo Lovati si sono recati oggi, 13 giugno 2024, a Vermezzo con Zelo per recuperare la refurtiva sottratta a un’anziana lo scorso 31 maggio in via Pezzoni.

La Polizia Locale recupera i gioielli rubati ad un'anziana

Su pressione della Polizia Locale e del suo legale la ladra, una donna di 36 anni di etnia sinti, ha restituito i gioielli rubati assieme a una complice. Le due malviventi avevano atteso che la badante uscisse per riuscire a carpire la fiducia dell’anziana fingendo di conoscerla e di volere aiutarla a fare alcuni lavori in casa. A rovinare i loro piani è arrivato il figlio della vittima, che ha bloccato la 36enne in attesa dell’arrivo della Polizia Locale che l’ha poi arrestata, mentre la complice è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Ora il maltolto, una volta che verrà dissequestrato dal PM, sarà riconsegnato alla legittima proprietaria.

Le parole del vicesindaco Lonati