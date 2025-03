La Polizia Locale ferma uno spacciatore vicino alle scuole

Come previsto dal Piano per la sicurezza del territorio per il 2025, la Polizia Locale di Legnano ha potenziato i controlli nei pressi degli istituti scolastici, in concomitanza con gli orari di uscita degli studenti, e nelle aree limitrofe, in particolare giardini e fermate degli autobus.

La Polizia Locale ferma uno spacciatore e un 17enne alla guida

Uno di questi servizi si è tenuto proprio ieri, martedì 4 marzo, con una decina di operatori del Comando di corso Magenta in divisa e in borghese che hanno operato nell’Oltrestazione e nel centro cittadino per contrastare fenomeni lesivi della sicurezza e della vivibilità, dal bullismo agli atti vandalici, dai comportamenti pericolosi alla guida allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle azioni di microcriminalità.

Pavan: "I controlli si affiancano alle attività di prevenzione"

Anna Pavan, assessore alla Sicurezza e benessere sociale, commenta:

"Le attività di controllo del territorio da parte della nostra Polizia Locale si consolidano e si concentrano su ambiti di grande rilevanza come sono gli istituti scolastici. Questo ci permette di essere ancora più puntuali con l’attività operativa della Polizia Locale che, come in questo caso, si affianca e integra le attività di prevenzione svolte sui giovani nelle scuole; e penso ai diversi progetti svolti sul tema del bullismo, per prevenire comportamenti a rischio e promuovere il benessere con focus sul consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, gioco d’azzardo, affettività e sessualità".

Al volante dopo aver bevuto: patente ritirata e auto sequestrata

Nel corso dell'attività operativa è stato fermato un 26enne di nazionalità tunisina sorpreso con sostanze stupefacenti: l’uomo è risultato irregolare sul territorio italiano e in possesso di 23 grammi di hashish ed è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per inottemperanza delle norme sull’immigrazione.

Sempre ieri è stato sanzionato un 17enne italiano, residente in città, trovato alla guida di un'auto sprovvisto di patente: per lui è scattata una sanzione di 5.100 euro. È stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza un altro cittadino italiano cui è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,42 gr/l; gli agenti gli hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

Infine sono state contestate nove sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale, tra le quali due per mancato uso della cintura di sicurezza, una per guida di veicolo privo di assicurazione, una per violazione dell’obbligo del casco alla guida di monopattino, una per velocità pericolosa in zona scolastica e una per mancata precedenza.