La Polizia Locale di Rho trova un Pitone Reale da un metro e mezzo

Quando l'hanno visto li, in mezzo al canale che costeggia i prati di via Ratti, a pochi metri dall'ospedale di Passirana, si sono spaventati e hanno subito chiamato gli agenti della Polizia Locale di Rho pensando che fosse vivo

Il Pitone Reale era morto a causa del freddo

Era morto, a causa del freddo il pitone reale di circa un metro e mezzo recuperato stamattina dagli agenti rhodensi nel canale che serve per irrigare i campi agricoli della zona. Era da poco passate le 11 quando gli agenti sono arrivati in via Ratti dove erano stati mandati dalla centrale operativa su segnalazione dei cittadini

L'animale abbandonato da chi lo deteneva illegalmente

L'animale con molta probabilità è stato abbandonato nei campi di via Ratti da qualcuno che lo teneva illegalmente in casa ed è morto a causa del freddo di questa notte. La carcassa dell'animale, dopo la segnalazione degli agenti rhodensi è stata recuperata dagli addetti del consorzio Villoresi per lo smaltimento

Non è il primo animale recuperato dagli agenti della Polizia Locale

Non è il primo animale che viene recuperato dagli agenti della Polizia Locale di Rho. Nel mese di agosto, gli uomini del comandante Frisone hanno recuperato un cervo che passeggiava nella zona industriale di via Capuana.