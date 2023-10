La Polizia Locale controlla le stazioni

Uniti per contrastare i fenomeni di criminalità e di disturbo alla quiete pubblica sul territorio del comune di Rho.

Operazione congiunta tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato

E’ stata una operazione congiunta, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, quella messa in atto nella serata di venerdì scorso dalle Forze dell’ordine che operano in città. Su richiesta del sindaco Andrea Orlandi, le pattuglie della Polizia Locale hanno organizzato controlli speciali in piazza Libertà, dove alcuni cittadini segnalano da tempo problemi di degrado e sicurezza di fronte alla Stazione ferroviaria, e in piazza Costellazione, nella zona di Mazzo, nei pressi della stazione del Passante ferroviario e del capolinea di Metropolitana Milanese Rho Fiera.

Le aree sono costantemente presidiate, fermate 7 persone con precedenti penali per reati vari

Venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 20, gli agenti sono stati presenti nelle due piazze controllando una ventina di persone sospette. «Sette di loro hanno precedenti di polizia per reati vari - affermano dal Comando di Polizia Locale - Non sono stati effettuati sequestri né presi provvedimenti di alcuni tipo, ma le aree sono state costantemente presidiate.

Il comandante della Polizia Locale "Controlli simili verranno ripetuti senza nessun preavviso"

Controlli simili verranno ripetuti, come garantisce il comandante Antonino Frisone, ovviamente senza preavviso.» Non solo agenti della Polizia Locale, giovedì erano stati i Carabinieri della Stazione di Rho a effettuare controlli speciali in piazza Libertà. La Polizia locale ha agito nelle due serate successive in collaborazione con l’Arma e con la Polizia ferroviaria. La sera di lunedì gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato controlli straordinari lungo le vie Garibaldi e Meda».