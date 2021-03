La Polizia Locale confisca una moto da cross

La Polizia Locale di castano Primo-Nosate, nell’ambito del controllo del territorio, ha sequestrato una moto da cross: ecco perché.

I controlli della Polizia Locale

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate, a seguito di una attività di controllo del territorio volta a dare risposta alle svariate segnalazioni che da tempo pervengono al Comando di piazza Mazzini circa scorribande di giovani che attraversano a bordo di tonanti moto da cross a gran velocità aree urbane, extra urbane e boschive, ha proceduto ad identificare e, in alcuni casi a sanzionare, alcuni giovani centauri.

La confisca

Nel caso di soggetti minorenni gli agenti hanno informati i genitori e, in un caso, hanno proceduto al sequestro ai fini della confisca di un motociclo. Infatti, una delle moto è stata trovata senza immatricolazione, targa e assicurazione.

Multe per quasi 1.300 euro

Al termine delle attività i poliziotti locali hanno elevato sanzioni al codice della strada per un totale di 1.296 euro oltre ad una comunicazione alla Prefettura. La Polizia locale informa che è vietata la messa su strada delle moto da cross priva di immatricolazione, oltretutto tali moto se specifiche da competizione risultano fisicamente prive di strumentazione tecnica conforme al Codice della strada. Tali mezzi infatti, devono essere portati nei luoghi preposti alle competizioni sportive a mezzo specifici carrelli o mezzi ad esso abilitati. Per condurre su strada un mezzo idoneo per minorenni, questi debbono munirsi di apposita patente congrua all’età e cilindrata del mezzo, oltre a revisione ed assicurazione RCA. La guida senza patente o con patente di categoria diversa prevede una sanzione di euro 5.100 ed il fermo del veicolo per 3 mesi.