La pioggia ha allagato due aule dell'Istituto Marcora

Nuovi problemi all’Istituto di Istruzione Superiore Marcora a Inveruno. La pioggia dei giorni scorsi ha allagato alcune aule così, mercoledì 28 febbraio, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Allagate due aule dell'istituto Marcora

“C’era acqua sul pavimento oltre alla muffa con la quale si convive da tempo – hanno spiegato gli studenti – I pompieri hanno risolto il problema e hanno fatto chiudere tre classi perché giudicate non agibili. Una cinquantina di studenti dell’indirizzo Turistico hanno dovuto essere spostati in un’altra zona dell’istituto”.

Nell’autunno dello scorso anno c’erano stati degli scioperi per il freddo a causa di una serie di problemi alla caldaia. Ora ci sono le infiltrazioni di acqua, situazione che si era già verificata in passato nella zona dei laboratori della sezione Moda dove sono in corso degli interventi alla copertura del tetto. L’istituto dovrebbe essere sottoposto ad un restyling completo ma l’annosa mancanza di fondi rallenta gli interventi che vengono fatti a tampone.

Gli spazi non sono infiniti e diventerebbe difficile trovare altre soluzioni per continuare a fare lezione.