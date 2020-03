La piccola Ohana ha fretta… e nasce in casa

La piccola Ohana nasce in casa: oggi, martedì 24 marzo, un piccolo miracolo ha dato il buongiorno a Busto Garolfo.

La storia della piccola Ohana

Aveva fretta di nascere e i genitori non sono nemmeno riusciti ad arrivare in ospedale, così Ohana ha deciso di nascere in casa, a Busto Garoflo. Il papà, per l’occasione, si è trasformato in un infermiere e alle 5.30 di stamattina, martedì 24 marzo, mamma e babbo hanno potuto abbracciare la loro piccolina.

L’assistenza medica

Una bella notizia che ha rallegrato il cuore non solo dei bustesi ma anche del personale medico e infermieristico da settimane intento a contrastare quest’emergenza sanitaria. Mamma e figlioletta stanno bene e sono state assistite da un’automedica di Legnano e da un’ambulanza della Croce Rossa della sezione di Parabiago. Entrambe sono state accompagnate all’ospedale di Legnano.

