Aperta dal 14 aprile scorso solo per il conferimento degli sfalci vegetali, la piattaforma rifiuti di via Vicinale del Quadro si appresta a tornare a pieno servizio accogliendo, appunto, tutte le tipologie di rifiuto tradizionalmente consentite.

La piattaforma ecologia riaprirà al pubblico

La riapertura, secondo i giorni e gli orari consueti, avverrà da mercoledì 29 aprile solo per le utenze domestiche e con precise prescrizioni, volte a evitare l’assembramento all’interno dell’impianto. Eccole in sintesi: sarà consentito l’accesso a non più di 4 persone per volta, mentre su ciascuna rampa potrà sostare per le operazioni di svuotamento non più di una persona. Una sola persona per volta sarà ammessa anche alle altre postazioni (legno, cassette, polipropilene, etc.). Tutti gli utenti devono essere dotati di guanti e mascherine di protezione.

Riepilogando i giorni e gli orari di apertura:

Lunedì, giovedì e sabato: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 14.00 alle 18.00.

Domenica: chiuso.

