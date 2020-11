La Perfetti Van Melle dona migliaia di caramelle per rallegrare i bambini durante i tamponi nei punti Drive Through

«Basta un poco di zucchero e la pillola va giù». Chi non conosce questo famoso motivetto di Mary Poppins della Disney? E proprio prendendo spunto da questo che l’Asst Santi Paolo e Carlo e il Policlinico di Milano hanno chiesto la collaborazione dell’azienda Perfetti Van Melle Italia per addolcire il momento del Test Covid ai più piccoli.

«Sono stati direttamente i nosocomi a contattare la nostra azienda – spiega Anna Re responsabile della comunicazione aziendale – Spesso i bambini arrivano impauriti per fare il tampone nei punti Drive Through, ma la paura svanisce all’improvviso grazie alla professionalità degli operatori che con un sorriso offrono una manciata di caramelle prima di effettuare il test. Quindi ci siamo immediatamente attivati per fare avere loro migliaia di caramelle».

Al San Paolo e San Carlo sono state donate 44mila Goleador e 14mila 600 barrette di cioccolato, mentre al Policlinico 64mila 800 Goleador e 21mila 600 lollipo.

La collaborazione non si è esaurita dopo l’invio di alcuni bancali di caramelle ma continuerà per tutto il periodo della pandemia.

«Per noi è solo una piccola donazione mentre per loro è un aiuto significativo – continua Anna Re – Ringraziamo tutto il personale sanitario che instancabilmente sottopone a tamponi tantissimi bambini con tanta sensibilità e attenzione anche agli aspetti psicologici. Siamo felicissimi di poter contribuire ad alleviare la paura di tutti i piccoli con i nostri prodotti».

