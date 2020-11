La percentuale tra tamponi e positivi scende al 16% I DATI DELL’8 NOVEMBRE

Poco più di 6mila nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 8 novembre, in calo rispetto a quella di ieri. La percentuale tamponi-positivi al 16,5%

In calo il numero di nuovi contagiati

Domenica 8 novembre sono stati effettuati 38.188 tamponi (in calo rispetto ai 46mila di ieri) che portano il totale complessivo a 3.256.646. I nuovi casi positivi sono 6.318 (di cui 323 ‘debolmente positivi’ e 49 a seguito di test sierologico), con la percentuale tra tamponi e positivi che cala al 16,5% contro l’allarmante 24,7 di sabato 7 novembre. I guariti-dimessi odierni sono 1.420 (totale 110.001), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti. Sono altri 40 i ricoverati in Terapia intensiva (totale 650), mentre l’incremento odierno dei ricoverati non in Terapia intensiva è di 412 persone, per un totale di 6.225. Ancora altissimo il conto dei decessi: oggi si sono registrati 117 morti e ormai il totale ha raggiunto quota 18.343 persone

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città

Bergamo: 123

Brescia: 545

Como: 174

Cremona: 99

Lecco: 136

Lodi: 57

Mantova: 135

Monza e Brianza: 877

Pavia: 313

Sondrio: 114

Varese: 620

