Un lutto enorme per la parrocchia di Vanzaghello

Era membro della parrocchia e del consiglio pastorale

La parrocchia di Vanzaghello piange Mario De Fenu, classe 1943. Il pensionato, molto conosciuto in paese scomparso nella giornata di giovedì 2 aprile. Mario era membro del Consiglio pastorale ed instancabile volontario parrocchiale. La Parrocchia di Vanzaghello lo ricorda cosi: “Membro del Consiglio pastorale, lettore, cronista e cuoco in diverse occasioni. Mario ci ha lasciato in punta di piedi”.

Pellegrino a Santiago De Compostela

“Descrive gli ultimi anni della sua vita. Pellegrino a Santiago De Compostela, ma pellegrino alla ricerca di Dio che ora potrà completare nella sua Gloria” – ricordano gli amici della parrocchia vanzaghellese