La Nivea dice grazie gli infermieri italiani con un dono FOTO

La multinazionale tedesca Beiersdorf, in collaborazione con l’Ordine Professioni Infermieristiche e la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, ha deciso di ringraziare gli infermieri italiani che combattono da mesi in prima linea contro il Coronavirus donando loro migliaia di confezioni di crema mani Nivea.

La Nivea dice grazie gli infermieri italiani con un dono

Tra le varie aziende a cui sono state destinate le creme anche l’Asst Rhodense che questa mattina ha ricevuto 1000 confezioni di Nivea da 400 ml da distribuire al personale dei vari presidi. Le scatole metalliche che contengono il prodotto, consegnate da Valentina Capasso e Barbara Maria Cantoni in qualità di segretario e consigliere di OPI, sono state personalizzate con la scritta “Donated to the Health Care Professionals” (in dono ai professionisti della salute) in onore a tutti i sanitari che con professionalità e coraggio stanno affrontando questa pandemia.

