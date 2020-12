La neve sta arrivando: 15 centimetri previsti per domenica

Dopo il vento forte di Natale e quello previsto a Santo Stefano in arrivo la neve

Le amministrazioni comunali stanno studiando il piano antineve

La neve sta arrivando. Secondo gli esperti tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, sopraggiungerà una perturbazione nord-atlantica, che determinerà precipitazioni diffuse, anche nevose fino in pianura. Si tratterà di una nevicata localmente importante in termini di accumuli 15-30 centimetri. Nevicata importante a tal punto che in queste ore, nonostante il giorno di festa, le amministrazioni comunali della zona stanno mettendo a punto il piano antineve in modo da non essere colti impreparati