La musica perde il talento unico di Rudolf Minuto. Classe 1978, è stato trovato senza vita nella sua casa di Magenta, martedì 30 marzo. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte; al momento ancora non si sa quando sarà dato l’ultimo saluto, che si terrà, in forma laica, alla casa funeraria di Robecco. Lascia il papà e il fratello.

L’artista

Un artista a tutto tondo, capace di suonare qualsiasi strumento, perchè aveva la musica nel sangue. Da qualche tempo si era chiuso in se stesso e lottava con una forma di depressione e alcuni problemi di salute. Una lunga carriera, che spaziava in vari generi musicali e che lo portò a firmare anche la canzone di esordio di Giusy Ferreri, sua ex fidanzata e amica dai tempi della scuola.

cantautore si è esibito su tantissimi palchi, anche della zona, dove era considerato uno dei musicisti più bravi: tantissimi i suoi video su You tube, i suoi dischi, le canzoni che portano la sua firma. Una triste parabola quella di Rudolf, che continua a vivere nella sua musica e nel ricordo dei suoi fan.