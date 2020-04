La minorenne scomparsa è in contatto con i genitori. “Si spera che oggi stesso rientri a casa”

In un giorno di speranza e rinascita come la Pasqua arriva una buona notizia: La giovanissima Blanca, la diciassettenne sparita da Lecco, si “è in contatto con i genitori”. Lo ha reso noto la Prefettura di Lecco dopo che ieri ave aveva diramato un annuncio di scomparsa.

La minorenne scomparsa è in contatto con i genitori

La giovane era sparita da casa dalla giornata di venerdì. Familiari e amici, allarmati, si erano messi in contatto con le forze dell’ordine fino a che ieri pomeriggio la Prefettura aveva diramato foto e descrizione della giovanissima chiedendo a tutti di informare i Carabinieri di Lecco in merito a qualsiasi notizia o avvistamento. Come detto l’Ufficio territoriale del Governo ha confermato che la la ragazzina e i genitori sono in contatto aggiungendo anche che “Si spera che oggi stesso rientri a casa.”

Restano ancora in corso le ricerche di un’altra giovanissima scomparsa, la 16enne Leila, sparita da Rogeno (qui foto e descrizione). Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare I Carabinieri di Costa Masnaga allo 031 856709

