La data è già in calendario. Il prossimo 27 gennaio Adilma Pereira Carneiro, accusata di aver ordinato l'omicidio del compagno Fabio Ravasio, investito e ucciso lo scorso 9 agosto mentre era in bicicletta nel tratto tra Casorezzo e Parabiago e che in un primo momento era stata sospettata come un'auto pirata, comparirà davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio.

La "Mantide di Parabiago" davanti alla Corte d'assise il prossimo 27 gennaio

Con lei andranno a processo i suoi sette presunti complici tra i quali compaiono anche Igor Benedito, figlio della donna per l’accusa alla guida dell’auto assassina, Marcello Trifone, marito della donna tutt’ora sposato con lei che sarebbe stato completamente plagiato dalla “mantide”. Con loro anche Massimo Ferretti, barista e amante di Adilma sino al momento dell’arresto. A stabilirlo era stato nei giorni scorsi il pm Ciro Caramore che aveva chiesto il giudizio immediato. A poco più di 3 mesi di indagini, che hanno visto lavorare senza soste i Carabinieri di Legnano e la polizia giudiziaria della Procura di Busto Arsizio, è dunque arrivato il verdetto lampo.

Chi ha assecondato gli intenti della donna, che di fatto avrebbe voluto impossessarsi del cospicuo matrimonio dell'uomo, sarebbe infatti stato a conoscenza del piano da svariati mesi. «Prima fissano l’udienza e meglio è, si tratta di un quadro probatorio che non è superabile» aveva dichiarato proprio il pubblico ministero in merito ai tempi decisi in seguito dal foro.