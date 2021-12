La magia del Natale è arrivata in fattoria, tante iniziative all’Agricola

Alle 15, le note della famosa Banda D'Affori, daranno il via alle iniziative che prevedono laboratori in fattoria, visite guidate del percorso animali e un laboratorio per le decorazioni natalizie.

Dolci e specialità agricole, la casetta con Babbo Natale in persona pronto ad esaudire i desideri dei bambini e a raccogliere le loro letterine e tante altre attività: la magia del Natale è arrivata in fattoria

«La magia del Villaggio di Natale ti aspetta in Fattoria».

Questo lo slogan scelto da L'Agricola per il Natale della ripartenza. Tante, veramente tante, le iniziative che il team della fattoria situata alle porte di Milano ha organizzato per le prossime feste. Dai laboratori per bambini al presepe contadino, dal mercatino di Natale agli spettacoli di musica e intrattenimento. Tutto avrà inizio nel fine settimana con l'inaugurazione, prevista per oggi 4 dicembre, del Villaggio di Natale. Alle 15, le note della famosa Banda D'Affori, daranno il via alle iniziative che prevedono laboratori in fattoria, visite guidate del percorso animali e un laboratorio per le decorazioni natalizie.

Babbo Natale aspetta tutti i bambini

Durante la stessa giornata si terrà il taglio del nastro anche per il mercatino di Natale. Posizionate nella piazzetta centrale, diverse casette di legno arricchite dagli espositori locali, proporranno ai visitatori originali idee regalo per il prossimo Natale. Una di queste casette vedrà al suo interno i prodotti natalizi della Bottega, e i cesti regalo. Anche la giornata di domenica sarà animata dai laboratori a tema natalizio per bambini. L’evento principale sarà alle 16.45 con uno spettacolo di giocoleria col fuoco. Gli appuntamenti continuano anche nei giorni dell'Immacolata con l’esibizione del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice, parte del celebre coro Antoniano. E ancora dolci e specialità agricole, la casetta con Babbo Natale in persona pronto ad esaudire i desideri dei bambini e a raccogliere le loro letterine e tante altre attività: la magia del Natale è arrivata in fattoria