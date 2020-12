La magia dei primi fiocchi di neve: le città si tingono di bianco FOTO

La magia dei primi fiocchi di neve: le città si tingono di bianco per la prima volta in questo strano 2020.

Lo avevano annunciato le previsioni, ma forse in pochi se lo aspettavano davvero. E invece stamattina, mercoledì 2 dicembre 2020, intorno alle 9, la pioggerella si è trasformata in nevischio regalando i primi fiocchi di questo strano 2020. Non si tratta di una nevicata abbondante, però, e al momento non si segnalano disagi, soltanto un po’ di magia, che di questi tempi non fa proprio male… Video e le foto pubblicate su Instagram dagli utenti non sono tarde ad arrivare: tutti pronti a immortalare i primi fiocchi che rendono ancora più vivida la magia del Natale.

