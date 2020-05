La Mabilia dei Legnanesi è Cavaliere della Repubblica.

La Mabilia nominata cavaliere

Enrico Dalceri, monzese, classe 1962, conosciuto ed amato dal grande pubblico come la Mabilia dei Legnanesi, è stato insignito dal presidente Sergio Mattarella della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Il decreto del presidente della Repubblica è stato firmato il 27 dicembre 2019, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso, e la notizia non sorprende ma emoziona, considerando l’impegno ultratrentennale profuso in scena, dietro le quinte e nel resto dell’esperienza lavorativa in un’importante maison di moda che lo ha impegnato fino a qualche mese fa – spiegano i Legnanesi in una nota – Una lunga esperienza professionale a tutto tondo in cui arte e moda, impegnandosi a trasmettere e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane, si sono fuse con rigore e professionalità”.

Dalceri cura anche i costumi di scena Nel 1986, i due percorsi prendono il via parallelamente, raccogliendo in scena negli anni a seguire il testimone della Mabilia – portata in scena per la prima volta da Tony Barlocco -, la figlia maggiorenne e da sempre “zitella” della famiglia Colombo; oltre a interpretare la figlia soubrette di Teresa (Antonio Provasio) e Giovanni (Lorenzo Cordara), Dalceri cura anche gli straordinari costumi di scena, rigorosamente made in Italy, che incantano gli spettatori con tulle, lustrini e paillettes, spesso indossando o restaurando i costumi originali di Tony Barlocco. Ma, dietro le quinte, per I Legnanesi si occupa anche delle musiche, delle scenografie e della supervisione delle coreografie.

Come Tony Barlocco “Nel ricevere questa onorificenza, torna forte il legame con Tony Barlocco, anch’egli proclamato Cavaliere della Repubblica nel 1975, con presidente della Repubblica Giovanni Leone e presidente del Consiglio Aldo Moro” prosegue la celebre compagnia teatrale dialettale.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, primo fra gli Ordini Nazionali, è stato istituito nel 1951, con la finalità di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

